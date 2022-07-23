Dün gerçekleştirilen ortak operasyonda kaçak taşımacılık kontrolü yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 22.07.2022 tarihinde Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi şube amiri Mehmet Özatılgan ve trafik devriler amiri Ahmet Soyer ve ekiplerinin Ulaştırma bakanlığı Trafik Dairesi izin kurulu müfettişleri ve çalışma bakanlığı müfettişleri ile dün gerçekleştirdikleri ortak operasyonda kaçak taşımacılık ve uygun izin kontrolü yapılırken çalışma bakanlığı müfettişleri ise çalışma izinli ve kaçak çalışanları kontrol edildi.