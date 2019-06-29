Kıbrıs

51. Geleneksel İskele Festivali başladı

29 Haziran 2019

51. Geleneksel İskele Festivali dün akşam başladı.

10 gün sürecek festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Festival ateşini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaktı. Açılışta barış, dostluk ve sevgi yazılı balonlar ve güvercinler uçurulurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, açılışta, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipler de gösteri sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada “KKTC’nin en eski festivali olan İskele Festivali sınırları aştı, uluslararası boyut kazandı. Bunu görmek gurur verici” derken, Genç CIOFF Dünya Başkanı Kağan Tiftik, festivalin ülkenin tanıtılmasına katkı sağladığına işaret etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı da konuşma yaptı. Akıncı’nın yanı sıra devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı festivalde, Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Limasol’da bu sabah saat 03:00 sıralarında 2 ceset bulundu

29 Haziran 2019

50 metrelik kablo hırsızlığında 3 kişi  tutuklandı

29 Haziran 2019

KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

29 Haziran 2019

Basın-Sen: “Basın ve İfade Özgürlüğünü Demir Parmaklıklar Ardında Tutma Çabası Sürüyor”

29 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı