5 bin yıllık Stonehenge’in çevresinde 10 bin yıllık çukurlar bulundu
Arkeologlar, Birleşik Krallık’taki (BK) Stonehenge’in çevresinde binlerce gizemli çukur tespit etti.
Tarihöncesi avcılar tarafından kullanıldığı düşünülen çukurlardan bazılarının 10 bin yıldan daha eski olduğu ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilen Stonehenge, ayakta duran ikonik taşlardan oluşuyor.
Bölgede ilk kez yapılan elektromanyetik indüksyon, taşların çevresinin gizli çukurlar ağından oluştuğunu gösterdi. Bu metotla yeraltındaki yapıları bulmak için elektriksel iletkenlikten yararlanılıyor.
BK’deki Birmingham Üniversitesi ve Belçika’daki Gent Üniversitesi’nden araştırmacılar böylece yapıları keşfetti. Çukurların MÖ. 8200 ile MÖ. 7800 yılları arasından kaldığı belirlendi.
Çukurlardan birinin 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Bu çukur, Kuzeybatı Avrupa’da türünün en büyüğü.
9 Mayıs’ta Journal of Archaeological Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada çukurlardan bazılarının insan eliyle yapıldığı da vurgulandı.
Birmingham Üniversitesi’nden arkeolog Paul Garwood, keşfin tarihteki tek bir anı yansıtmadığını ve yaklaşık bin yıllık bir süreci gösterdiğini vurguladı.
Stonehenge ve Avebury Dünya Mirası Alanı’nda çalışan arkeolog Dr. Nick Snashall, bölgedeki en eski insan faaliyetlerine dair kanıtlardan bazılarını ortaya çıkardıklarını belirtti:
Kuzeybatı Avrupa’da bilinen en büyük Erken Mezolitik çukurun keşfi, ilk taşların dikilmesinden binlerce yıl önce buranın avcı-toplayıcı topluluklar için özel bir yer olduğunu gösteriyor.
Independent Türkçe, Science Alert, BBC
Derleyen: Uğurcan Yıldız