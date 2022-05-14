5 bin yıllık Stonehenge’in çevresinde 10 bin yıllık çukurlar bulundu

Arkeologlar, Birleşik Krallık’taki (BK) Stonehenge’in çevresinde binlerce gizemli çukur tespit etti.

Tarihöncesi avcılar tarafından kullanıldığı düşünülen çukurlardan bazılarının 10 bin yıldan daha eski olduğu ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilen Stonehenge, ayakta duran ikonik taşlardan oluşuyor.

Bölgede ilk kez yapılan elektromanyetik indüksyon, taşların çevresinin gizli çukurlar ağından oluştuğunu gösterdi. Bu metotla yeraltındaki yapıları bulmak için elektriksel iletkenlikten yararlanılıyor.

BK’deki Birmingham Üniversitesi ve Belçika’daki Gent Üniversitesi’nden araştırmacılar böylece yapıları keşfetti. Çukurların MÖ. 8200 ile MÖ. 7800 yılları arasından kaldığı belirlendi.