Kıbrıs

Trafik ışıkları ihlal tespit kameraları bugün devreye girdi

24 Mayıs 2019

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi tarafından Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor Salonu dörtyol kavşağına monte edilen trafik ışıkları ihlal tespit kameraları bugün devreye girdi.

Takılan kameralar, kırmızı ışık, hız limiti, kavşak içi şerit ihlalleri (3. şerit yaratma) ve benzeri suçları tespit edip fotoğraflayabilecek. Kavşağı kullanacak olan sürücülerin azami 65 km/s hız sınırına ve trafik ışıklarına uymaları gerektiği önemle hatırlatılır.

Yine yarın, Lefkoşa-Girne Anayolu başlangıcı olan Gönyeli Çemberinden Boğazköy Kavşağına kadar olan bölüme “noktadan noktaya” (point-to-point) kamera monte edilecek. 21/1974 Sayılı Motorlu Araçlar Yol Trafik (Değişiklik) Yasasının 6. Maddesi tahtında yayımlanan bildiriye göre göre bölünmüş yollarda hız sınırlamaları şöyle:

  • Salon araçlar için 100km/s.
  • Motosikletler için 90km/s.
  • Minibüs, otobüs ve kamyonetler için 80km/s.
  • Kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler, tehlikeli madde ve özel yük taşıyan araçlar, arızalı araç çeken araçlar ve beton mikserleri için 60km/s.

Lastik tekerlekli traktörler ile lastik tekerlekli iş makinelerinin bölünmüş yollara girmeleri yasaktır.

Çalışmalar nedeniyle yolda şerit kapamasına gidileceğinden sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Etiketler


İlgili Makaleler

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

24 Mayıs 2019

Hüdaoğlu: Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkla iletişim içinde olmasının eleştirilmesi temelsiz, anlamsız ve maksatlı

24 Mayıs 2019
Kudret Özersay

Dışişleri Bakanı Özersay Rusya Büyükelçisiyle görüştü

24 Mayıs 2019
atış

Güzelyurt kaymakamlığından duyuru

24 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı