Kıbrıs

2019’daki festivallerin tarihleri açıklandı

25 Şubat 2019
folklör

Kültür Dairesi, yıl boyunca düzenlenecek ve daireye bildirilen festivallerin tarihlerini açıkladı.

Daire, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bilgi verilmesini de istedi.

Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor.

Kültür Dairesi’ne 2019 Yılında Yapılacağı Bildirilen Festivaller
Festival Adı Festivali Düzenleyen Muhtemel

Festival Tarihi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Lapta Belediyesi                Hisarköy Muhtarlığı          Hisarköy Spor ve Kültür Derneği 2-3 Mart 2019
9. Orkide Vadisi Yürüyüşü Lefke Belediyesi 3 Mart 2019
3.Tatlısu Ot Festivali Tatlısu Belediyesi 03 Mart 2019
16.Orkide Yürüyüşü Kanser Araştırma Vakfı 10 Mart 2019
6. Bağlıköy Eko Günü Lefke Belediyesi

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği

 10 Mart 2019
15.Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali Lapta Belediyesi

Tepebaşı Muhtarlığı

TEPDER

 16-17 Mart 2019
Karşıyaka Ahlat Vadisi Yürüyüşü Lapta Belediyesi

Karşıyaka Muhtarlığı

Karşıyaka Kültür Sanat Derneği

 24 Mart 2019
Avtepe Medoş Lalesi Festivali Yeni Erenköy Belediyesi 24 Mart 2019
Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği (Eko Gün) İskele Belediyesi 31 Mart 2019
Yiğitler Gafgarıt Festivali Değirmenlik Belediyesi

YİĞİT-DER

 31 Mart 2019
Alsancak ve Lapta Çocuklar İçin Yürüyor Lapta Belediyesi

Alsancak Belediyesi

Saraçoğlu Vakfı

 31 Mart 2019
Kozanköy Hellim Pastelli Festivali Lapta Belediyesi

Kozanköy Muhtarlığı

 6 -7 Nisan 2019
Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği Serdarlı Belediyesi 7 Nisan 2019
Akdeniz Ayrelli Festivali Lapta Belediyesi

Akdeniz Muhtarlığı

 13-14 Nisan 2019
Kormacit St.Aziz George Festivali Lapta Belediyesi

Koruçam Muhtarlığı

 20-21 Nisan 2019
14. Bellapais  İpek Koza Festivali Girne Belediyesi 4-5 Mayıs 2019
Kalavaç Festivali Değirmenlik Belediyesi

Kalavaç Muhtarlığı

 5 Mayıs 2019

 
Mormenekşe Enginar Festivali Mormenekşe Kadınlar Birliği 3-4-5 Mayıs 2019
Akıncılar “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” Akıncılar Belediyesi 5 Mayıs 2019
Çocuk Festivali Değirmenlik Belediyesi 1 Haziran 2019
Dilekkaya Hellim Festivali Değirmenlilk Belediyesi Haziranın 2.haftası
Sinde Panayırı İnönü Sosyal Aktivite Derneği 7-8-9 Haziran 2019
9.Tahıl Festivali Alayköy Belediyesi 14-15-16 Haziran 2019
Lapta Turizm Festivali Lapta Belediyesi 21-22-23 Haziran 2019
42.Güzelyurt Portakal Festivali Güzelyurt Belediyesi 28 Haziran – 7 Temmuz 2019
51. Geleneksel İskele Festivali İskele Belediyesi 28 Haziran – 7 Temmuz 2019
11.Ozanköy Pekmez Festivali Girne Belediyesi 31 Ağustos 1-2 Eylül 2019
Karşıyaka Deniz Şenliği Lapta Belediyesi 16-17-18 Ağustos 2019
14. Tatlısu Harnup Festivali Tatlısu Belediyesi 5-8 Eylül 2019
Kalkanlı Çakısdez Festivali Güzelyurt Belediyesi

KAY-DER

 27-28-29 Eylül 2019
18.Zeytin Festivali Girne Belediyesi 4-8 Ekim 2019
Bağlıköy Paluze Günü Lefke Belediyesi

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği

 20 Ekim 2019
7. Doğan Köy Alıç Festivali Girne Belediyesi 2-3 Kasım 2019
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