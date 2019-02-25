Kıbrıs
2019’daki festivallerin tarihleri açıklandı
Kültür Dairesi, yıl boyunca düzenlenecek ve daireye bildirilen festivallerin tarihlerini açıkladı.
Daire, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bilgi verilmesini de istedi.
Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor.
|Kültür Dairesi’ne 2019 Yılında Yapılacağı Bildirilen Festivaller
|Festival Adı
|Festivali Düzenleyen
|Muhtemel
Festival Tarihi
|9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali
|Lapta Belediyesi Hisarköy Muhtarlığı Hisarköy Spor ve Kültür Derneği
|2-3 Mart 2019
|9. Orkide Vadisi Yürüyüşü
|Lefke Belediyesi
|3 Mart 2019
|3.Tatlısu Ot Festivali
|Tatlısu Belediyesi
|03 Mart 2019
|16.Orkide Yürüyüşü
|Kanser Araştırma Vakfı
|10 Mart 2019
|6. Bağlıköy Eko Günü
|Lefke Belediyesi
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği
|10 Mart 2019
|15.Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali
|Lapta Belediyesi
Tepebaşı Muhtarlığı
TEPDER
|16-17 Mart 2019
|Karşıyaka Ahlat Vadisi Yürüyüşü
|Lapta Belediyesi
Karşıyaka Muhtarlığı
Karşıyaka Kültür Sanat Derneği
|24 Mart 2019
|Avtepe Medoş Lalesi Festivali
|Yeni Erenköy Belediyesi
|24 Mart 2019
|Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği (Eko Gün)
|İskele Belediyesi
|31 Mart 2019
|Yiğitler Gafgarıt Festivali
|Değirmenlik Belediyesi
YİĞİT-DER
|31 Mart 2019
|Alsancak ve Lapta Çocuklar İçin Yürüyor
|Lapta Belediyesi
Alsancak Belediyesi
Saraçoğlu Vakfı
|31 Mart 2019
|Kozanköy Hellim Pastelli Festivali
|Lapta Belediyesi
Kozanköy Muhtarlığı
|6 -7 Nisan 2019
|Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği
|Serdarlı Belediyesi
|7 Nisan 2019
|Akdeniz Ayrelli Festivali
|Lapta Belediyesi
Akdeniz Muhtarlığı
|13-14 Nisan 2019
|Kormacit St.Aziz George Festivali
|Lapta Belediyesi
Koruçam Muhtarlığı
|20-21 Nisan 2019
|14. Bellapais İpek Koza Festivali
|Girne Belediyesi
|4-5 Mayıs 2019
|Kalavaç Festivali
|Değirmenlik Belediyesi
Kalavaç Muhtarlığı
|5 Mayıs 2019
|Mormenekşe Enginar Festivali
|Mormenekşe Kadınlar Birliği
|3-4-5 Mayıs 2019
|Akıncılar “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı”
|Akıncılar Belediyesi
|5 Mayıs 2019
|Çocuk Festivali
|Değirmenlik Belediyesi
|1 Haziran 2019
|Dilekkaya Hellim Festivali
|Değirmenlilk Belediyesi
|Haziranın 2.haftası
|Sinde Panayırı
|İnönü Sosyal Aktivite Derneği
|7-8-9 Haziran 2019
|9.Tahıl Festivali
|Alayköy Belediyesi
|14-15-16 Haziran 2019
|Lapta Turizm Festivali
|Lapta Belediyesi
|21-22-23 Haziran 2019
|42.Güzelyurt Portakal Festivali
|Güzelyurt Belediyesi
|28 Haziran – 7 Temmuz 2019
|51. Geleneksel İskele Festivali
|İskele Belediyesi
|28 Haziran – 7 Temmuz 2019
|11.Ozanköy Pekmez Festivali
|Girne Belediyesi
|31 Ağustos 1-2 Eylül 2019
|Karşıyaka Deniz Şenliği
|Lapta Belediyesi
|16-17-18 Ağustos 2019
|14. Tatlısu Harnup Festivali
|Tatlısu Belediyesi
|5-8 Eylül 2019
|Kalkanlı Çakısdez Festivali
|Güzelyurt Belediyesi
KAY-DER
|27-28-29 Eylül 2019
|18.Zeytin Festivali
|Girne Belediyesi
|4-8 Ekim 2019
|Bağlıköy Paluze Günü
|Lefke Belediyesi
Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği
|20 Ekim 2019
|7. Doğan Köy Alıç Festivali
|Girne Belediyesi
|2-3 Kasım 2019