2019’daki festivallerin tarihleri açıklandı

Kültür Dairesi, yıl boyunca düzenlenecek ve daireye bildirilen festivallerin tarihlerini açıkladı.

Daire, tüm festival komitelerine çağrıda bulunarak tarihleri netleşmeyen festivallerle ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bilgi verilmesini de istedi.

Kültür Dairesi’ne bildirilen festivaller listesine, dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ulaşılabiliyor.