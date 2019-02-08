Kıbrıs

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza

9 Şubat 2019

8.2.2019 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu 7-8 km’leri arasında, ismi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Araç sürücüsü olay yerinden ayrılmış olup, araç sürücüsü ve yaralı şahısların isim tespit çalışmaları devam etmektedir.

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