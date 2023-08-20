35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç kazandı

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Doğukan Ulaç’ın

İstanbul’da her yıl düzenlenen ve bu yıl 35’incisi gerçekleştirilen yüzme yarışını bir kez daha Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç kazandı.

Geçmiş yıllarda da genel klasman birinciliği elde etmiş olan Doğukan bu yıl bu başarısına bir yenisini ekledi.

77 ülkeden 2600 sporcu İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında, Boğaz’ın akıntısı ile kulaç attı.

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında sudan birinci çıkan sporcu olan Doğukan resmî sonuçlarda da yarışın en hızlı yüzen sporcusu olarak genel klasman birinciliğini kazandı.