Dünya

35 milyon euroya satılan malikaneden 30 yıllık ceset çıktı

11 Ağustos 2020
Jean-Pierre Renaud

Fransa’nın başkenti Paris’in merkezinde 35,1 milyon euroya satılan terk edilmiş bir malikanenin kilerinde bir ceset bulundu. Cesedin 30 yıl önce öldüğü belirlenen Jean-Pierre Renaud adlı bir kişiye ait olduğu açıklandı. Cesette yapılan incelemede bazı kemiklerin kırık olduğu ve bıçak yaraları bulunduğu tespit edildi.

Polis cinayet soruşturması başlattı.

Eski başbakanlık konutunun yakınlarındaki evde restorasyon çalışmalarına ara verildi.

2008’de ölen ünlü Fransız modacı Yves Saint Laurent’in evinin arkasında bulunan ve bir Hollanda şirketine ait olduğu belirtilen malikane, Ocak’ta 15 dakika süren bir açık artırmayla satılmıştı.

Evin yeni sahibi Jean-Bernard Lafonta’nın açık artırmada, 30 yılı aşkın süredir boş duran, çatlamış duvarlarından sarmaşıkların çıktığı malikaneye rezerv fiyatın yaklaşık altı katı fiyat ödediği söyleniyor.

Fransız medyasına göre evde Şubat ayında zaman geçirilmeden restorasyona girişildi ancak tespit yapmaya gelen ekip, kilerde çürümüş cesetle karşılaştı.

Malikane açık artırmayla satışa çıkmadan önce Twitter’da yapılan paylaşımlarda “2000 metrekarelik arazi üzerinde 30 yıldır terk edilmiş 1500 metrekarelik bir kompleks satılığa çıkıyor. Açık artırma başlangıç fiyatı 6 milyon euro” deniyordu.

‘Cinayeti asla aydınlatamayabiliriz’

Polis, 30 yıl önce ölen Pierre Renaud’nun bir evsiz olduğunu açıkladı.

Alkol problemi olan Renaud’nun ailesine haber verildi.

Renaud’nun evde öldürülüp öldürülmediği bilinmiyor.

Bir polis yetkilisi “Cinayeti hiçbir zaman aydınlatamayabiliriz” dedi.

Evin yeni sahibi Jean-Bernard Lafonta ise restorasyona yazdan sonra devam edileceğini söyledi.


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