32 yıl haksız yere hapis yatan mahkum serbest

ABD’de 18 ay süren incelemeler sonucunda masum olduğunun ortaya çıkmasıyla Joaquin Ciria hakkındaki suçlamalar düşürüldü ve davaya bakan yargıç mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi.

San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin, 61 yaşındaki siyahi Ciria’nın yalancı tanık ifadesi ve polisin görevi kötüye kullanması sonucu silahlı cinayetten mahkum edildiğini söyledi.

“Ciria, işlemediği bir suçtan 30 yılı aşkın süredir hapis yattı. Bugün gecikmiş adaleti kutluyoruz ve diğer benzeri yanlış mahkumiyetleri geri almak için çalışmaya devam etmeliyiz.”

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

Ciria’nın, Boudin tarafından 2020’de potansiyel haksız mahkumiyet davalarını incelemek üzere kurulan Bölge Savcılığı Masumiyet Komisyonu’nun girişimiyle başlatılan yeniden soruşturmalar sonucunda beraatine hükmedilen ilk mahkum olduğu bilgisi paylaşıldı.

1990’da San Francisco’da bir ara sokakta tartıştığı bir kişiyi başından vurarak öldürmekten suçlu bulunan Ciria, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.