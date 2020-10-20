30 kadına HIV bulaştıran Talutto 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İtalya’da HIV virüsü taşıdığını bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan 36 yaşındaki Valentino Talluto, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe Muhabiri Övgü Pınar’ın haberine göre Roma’da yaşayan Valentino Talluto, HIV pozitif olduğunu öğrendiği 2006’dan 2015 yılına kadar onlarca kişiye bilinçli olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle “ağır yaralama” suçundan mahkum edildi.