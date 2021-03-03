30. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne eser kabulüne 8 Mart’ta başlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 30. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulüne 8 Mart Pazartesi yeniden başlıyor. Yarışma ve sergi için son eser kabul tarihi ise 17 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30.Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne 25 Ocak tarihinde başlayan eser kabul tarihi pandemi tedbirleri çerçevesinde 27 Ocak tarihinden başlayarak alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle ertelenerek 8-17 Mart tarihlerine alınmıştı.

Kültür Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 29 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin Seçiçi Kurul üyeleri ile sergi tarihini de önümüzdeki günlerde duyuracağını kaydetti.

YARIŞMAYA ÜÇ FARKLI KATEGORİDE ESER KABUL EDİLİYOR

Üç farklı kategoride eser kabul edilecek olan yarışmaya; konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz ve Renkli kategorileri ile hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edileceği “Doğa” kategorilerinde eser kabul edilecek.

17 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde eser kabul edilecek yarışmaya, müracaat tarihi itibarıyla 17 yaşını dolduran (17 Mart 2004 ve öncesinde doğan) tüm KKTC vatandaşları başvurabilecek.

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR KÜLTÜR DAİRESİ’NİN WEB SAYFASINDAN ALINABİLİR

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, Yarışma Şartnamesi, Eser Alındı Belgesi ve yarışmaya gönderilecek özgeçmiş örneğini, Kültür Dairesi’nin web sayfası adresi olan “www.kktckulturdairesi.com” adresinden alabilecekleri bildirildi.

Açıklamada ilgili evrakların [email protected] adresine e-posta atılarak talep edilebileceği veya Kültür Dairesi’nden alınarak detaylar hakkında bilgi sahibi olunabileceği de belirtilerek, 30. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser verecek katılımcıların, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri kaydedildi.

Eser tesliminin Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şubesi’ne “Alındı Belgesi” karşılığında yapılacağı vurgulanan açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, dijital olarak jpeg formatında, kısa kenarı maksimum 40cm ve 300dpi olarak CD ortamında teslim alınacağı bildirildi.

YARIŞMAYA İKİ CD İLE BAŞVURULACAK

Katılımcılar, üzerine 7 rakamdan oluşan bir rumuz yazacağı kapalı zarf içerisinde, üzerlerine aynı rumuzu yazacakları iki adet CD vererek başvurularını gerçekleştirecek.

Kültür Dairesi’nin açıklamasında birinci CD’de; sadece yarışmaya verilecek eserlerin yer alacağı ve kategorilerine göre farklı dosyalara kaydedileceği belirtildi.

Eserler kaydedilirken varsa eserlerin ismi ile eserlerin ölçülerinin ve katılımcının belirleyeceği rumuzun yazılacağını da ifade edildi.

Açıklamada, birinci CD’de kayıtlı eserlerin hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerektiğine de vurgu yapıldı.

İkinci CD’de ise yarışmaya katılacak eserlerin dosyalarının yanı sıra, katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri ile son üç yıl içerisinde yer aldığı etkinlikleri içeren kısa bir özgeçmişinin kaydedilmesi gerektiği bildirildi.

ŞARTNAMEYE UYMAYAN ESERLER ELENECEK

Şartnamede belirtilen katılım koşulları kapsamında yarışmaya herhangi bir kategoride verilen bir fotoğrafın sadece bir tek kategoride yarışabileceği ve üzerinde değişiklik yapılarak diğer kategorilere verilemeyeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde düzenlenmiş herhangi bir yarışma veya sergide ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılamayacağı da ifade edilen şartnamede, bu gibi fotoğrafların üzerinde değişiklik yapılsa dahi yarışmaya kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespit edilmesi halinde, bu konumdaki eserlerin almışsa unvanı, derecesi, ödülü ve her türlü kazanımlarının geri alınacağı, yerine başka eser konmayacağı ve derece ile ödülün boş bırakılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde belirlenecek seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ödül alacak ve sergilenmeye değer bulunacak eserlerin Kültür Dairesi tarafından basılarak sergilenmeye hazır hale getirileceği kaydedildi.

ÖDÜLLER…

Değerlendirmelerini kendi saptayacağı yöntemle yapacak olan seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak.

Seçici kurulun sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile 2,000TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de Mansiyon ve 1,000TL para ödülü verilecek.

Seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek Jüri Özel Ödülü’nü alacak fotoğraf ayrıca 1,250TL para ödülü ile de ödüllendirilecek.

Yarışma sonunda seçici kurulun fotoğrafını sergilenmeye değer bulacağı katılımcılara katılım belgesi ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alacak katılımcılara da plaket verilecek.

Ayrıca KKTC’de önemli iz bırakan kişiler adına verilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödülü bu yıl Mete Adanır adına verilecek ve bu ödülü almaya hak kazanacak eserin sahibine de plaket takdim edilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi ve ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.