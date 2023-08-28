30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapalı olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapalı olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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30 Ağustos Zaferi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GGK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,

30 Ağustos Zafer Bayramının 101’inci yıldönümü kutlamaları tören programı nedeniyle; Lefkoşa’da 30 Ağustos 2023 tarihinde, saat 07:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Lefkoşa’da, Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;
– Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacaktır.
– Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.
– Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.
– Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.
– Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden
sağlanacaktır.
– Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.
Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.


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Tags:30 Ağustoskapali yoltörentrafik
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