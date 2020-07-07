3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

\u0130stanbul'da 19 ya\u015f\u0131ndaki Bet\u00fcl A. sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda 3 ya\u015f\u0131ndaki kuzenine sigara i\u00e7irdi\r\nSosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda 3 ya\u015f\u0131ndaki kuzenine sigara i\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015fan 19 ya\u015f\u0131ndaki Bet\u00fcl A., \u0130stanbul Gaziosmanpa\u015fa'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nSosyal medya hesab\u0131ndan d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda 3 ya\u015f\u0131ndaki kuzeni Z.E.K.'ye zorla sigara i\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015fan 19 ya\u015f\u0131ndaki Bet\u00fcl A., b\u00fcy\u00fck tepki toplam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nCanl\u0131 yay\u0131nda k\u0131z \u00e7ocu\u011funun kendisine direnmesine ra\u011fmen zorlamaya devam eden Bet\u00fcl A.'n\u0131n adresi savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n talimat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan emniyet taraf\u0131ndan tespit edildi.\r\nG\u00d6ZALTINA ALINDI\r\nGaziosmanpa\u015fa \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 ekipler Bet\u00fcl A.'y\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\nBet\u00fcl A.'n\u0131n emniyetteki i\u015flemleri devam ediyor.\r\n\r\n\u00c7OCUK "\u0130\u00c7MEM" DED\u0130, O ''\u0130\u00c7ERS\u0130N'' D\u0130YE ZORLADI\r\nB\u00fcy\u00fck tepki \u00e7eken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u00e7ocu\u011funun "Ben sigara i\u00e7mem, babam vermiyor" deyip geri ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 Bet\u00fcl A.'n\u0131n ise "\u0130\u00e7ersin, g\u00fczel i\u00e7ersin. Ben baban m\u0131y\u0131m?" diyerek zorlad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n