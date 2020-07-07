Türkiye

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

7 Temmuz 2020
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirdi

İstanbul’da 19 yaşındaki Betül A. sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., İstanbul Gaziosmanpaşa’da gözaltına alındı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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