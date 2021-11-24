3 günde 3 genç hayatını kaybetti

Godswill Onyeka NNAMDI, Nurseda ERTÜRK ve Abdulrahman YAHAYA’nın kesin ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Godswıll Onyeka NNAMDI (E-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamın yitirmiştir.

Müteveffanın cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

22.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Girne’de sakin Nurseda ERTÜRK(K-27)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

21.11.2021 tarihinde, Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Abdulrahman YAHAYA (E-25)’nın, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.