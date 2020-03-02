Kıbrıs

3.5 ton inşaat demiri çalındı

2 Mart 2020

Girne’de 22 Şubat’ta Meryem Niyazi Malkoçoğlu Sokak’ta Voyager Kıbrıs Ltd’e ait inşaat alanından yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki inşaat demiri çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen H.D. (E-28) ve G.K. (K-24) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün M.H.Y.(E-39), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 18 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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