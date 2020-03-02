3.5 ton inşaat demiri çalındı

Girne’de 22 Şubat’ta Meryem Niyazi Malkoçoğlu Sokak’ta Voyager Kıbrıs Ltd’e ait inşaat alanından yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki inşaat demiri çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen H.D. (E-28) ve G.K. (K-24) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün M.H.Y.(E-39), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 18 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.