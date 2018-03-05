25 Yıldır Yaşadığı Mağaranın İçini İnsanlara Gösterince Herkes Hayret Etti

Herkesin farklı konulara ilgisi vardır. Bazıları bahçecilikle, bazıları aşçılıkla bazılarıysa da sporla ilgilenir.

Ra Paulette’in ilgisi bunlardan çok farklı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde 25 yıldır bir mağarada yaşayan adam yıllar sonra yaşadığı yeri insanlara gösterdi.

25 yıl boyunca Paulette kendisini dünyadan soyutladı. Tek arkadaşı köpeğiydi.

‘Neden?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Nedeni son derece basit. Paulette sanata aşık.

Mağaranın içinde harika bir işe imza atmış. Kumtaşlarının üstüne yaptıkları büyüleyici!

Yıllar sonra ilk kez insanların yaşadığı mağaraya girmesine izin verdi. Mağaranın içini görenler büyülendiler.

Mağaranın içindekileri görünce insan kendisini rüyada sanıyor.

Ra Paulette sadece yaşadığı mağaranın içini değil düzinelerce mağaranın içini de sanat harikasına çevirmiş.

Mağaraların içinde yatak ve su da var.

Paulette ne mühendis ne de mimar. Sadece tutkusunu takip ediyor.

Kendisine sanatı bir takıntı haline getirip getirmediği sorulduğunda, “Oyuncaklarla oynayan bir çocuk takıntılı mıdır? Sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız buna takıntı diyemeyiz” dedi.

Ona çoğu ‘delirmiş’ dese de aslında tek yaptığı tutkusunu sanata dönüştürmek. Söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla da mağaraları süslemeye devam edecekmiş.

Kaynak/NEWSNER