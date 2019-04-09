Kıbrıs

23 Haziran ara seçim yarın komite gündeminde

9 Nisan 2019
Cumhuriyet Meclisi

Çeşitli nedenlerle boşalan ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da ara seçim yapılması, yarın Meclis komitesinde ele alınıyor.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, yarın, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında yapacağı toplantıda, dün Meclis Genel Kurulu’nda ivediliği alınan 23 Haziran’da yerel kuruluş organları ara seçimi yapılmasıyla ilgili karar tasarısını görüşecek.

“Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı”yla 23 Haziran tarihinin belirlenmesi halinde, seçim yasakları 24 Nisan’da başlayacak.

TAK muhabirinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’dan aldığı bilgiye göre, ara seçim Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerindeki bazı ihtiyar heyeti üyelikleri için yapılacak. Söz konusu yerlerde bir ihtiyar heyeti üyesi vefat ettiği, bir diğeri istifa ettiği için seçime gidilecek. Geriye kalan yerlerdeki ihtiyar heyeti üyelikleri ise son yerel seçimde aday çıkmadığı için boş kalmıştı.

KKTC’de son yerel seçim, 24 Haziran 2018’de yapılmıştı.

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