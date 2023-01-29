2024 seçim kampanyasını başlatan Trump: Her zamankinden daha kararlıyım

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladıktan iki ay sonra New Hampshire ve South Carolina’ya giderek kampanyasına start verdi.

South Carolina’daki ekibinin tanıtımını yapan Trump “Beraber yarım kalmış olan Amerika’yı yeniden harika yapma görevimizi tamamlayacağız,” ifadelerini kullandı.

Erken oylamanın yapıldığı New Hampshire ve South Carolina eyaletlerinin adayın belirlenmesindeki etkisi büyük.

Burada “gövde gösterisi” yapan Trump ve müttefikleri, eski başkanın yeniden yarışması konusundaki soru işaretlerini gidermeyi hedefledi.

New Hampshire’da Cumhuriyetçilerin yıllık toplantısına katılan Trump “‘Miting yapmıyor, kampanya yürütmüyor belki de enerjisi kalmadı’ diyenler var ama şimdi çok daha kızgınım ve daha kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Kampanya merkezini Florida Palm Beach’de kuran Trump, seçim ekibini kurmuş ve destekçileri ile tekrar irtibata geçmeye başlamıştı.

Trump, New Hampshire’da göç ve suçla mücadele politikalarının, Başkan Joe Biden’ın politikalarına tamamen zıt olacağını vurguladı.

Şu ana kadar Cumhuriyetçilerden başkan adaylığını açıklayan tek isim Trump olsa da muhtemel rakipleri arasında Florida Valisi Ron DeSantis, Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Eski South Carolina Valisi ve Eski BM Büyükelçisi Nikki Haley’nin isimleri öne çıkıyor