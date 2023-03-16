2023 Sezonunda Şampiyon Melekler için yarışılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

2023 Sezonunda Şampiyon Melekler için yarışılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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2023 Sezonunda Şampiyon Melekler için yarışılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2023 Mahalli Şampiyonası’nın adını Şampiyon Melekler Ralli Kupası adı altında yapacak.
2021’de Ayer Argün Ralli Kupası ve 2022’de Ahmet Kişmir Ralli Kupası olarak yarışılan ve Sınıf 2 harici tüm otomobillerin kıyasıya yarıştığı şampiyona Şubat ayında depremde kaybettiğimiz şampiyonlarımızın adını yaşatmak adına “Şampiyon Melekler Ralli Kupası” Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma yarışlarından oluşacak ve 2 Nisan’da ilk yarış ile başlayıp 8 yarışa puan verecek.


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Tags:Şampiyon Melekler Ralli Kupası
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