2021’de dünyanın yüzde 70’i aşılanabilir

ABD’de yapılan ve dünyadaki aşı üreticilerin halka açık verilerine dayanan araştırmaya göre, 2021 yılında 12 milyar doz aşı üretilebileceği açıklandı. Raporda herhangi öngörülemeyen bir aksaklık olmadığı takdirde 2021’de dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanabileceği belirtilirken aşıların zengin ve fakir ülkelere adil dağıtılması durumunda pandeminin daha erken sona erebileceği belirtildi.

ABD’de yapılan araştırmaya göre 2021 yılında bütün dünyanın yüzde 70’ini aşılamaya yetecek aşı üretimi gerçekleşebileceği açıklandı.

ABD, Duke Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, 2021 yılında üretilecek aşıların büyük miktarının zengin ülkeler için ayrıldığı belirtilirken hammadde kıtlığı ve öngörülemeyen gecikmeler nedeniyle bu aşı miktarının üretilemeyebileceği belirtildi.

‘YENİ DOZLARA İHTİYAÇ DUYULABİLİR’

Dünyadaki aşı üreticilerinin halka açık verileri analiz edilerek yapılan araştırmada, yeni varyantların ortaya çıkmasının küresel aşı üretimini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilirken yeni dozlara ihtiyaç duyulabileceğinin altı çizildi.

Covid-19 pandemisi öncesinde aşı şirketlerinin mevsimsel grip, kızamık ve kabakulak gibi virüslere karşı aşı yapmak için yılda yaklaşık 5 milyar doz ürettiği belirtilirken Covid-19 aşılarına karşı oluşan olağanüstü talep ile beraber aşı üreten şirketlerinin sayısının artmasının aşı imalat hızları üzerinde etkileri olduğu belirtildi.

‘ADİL DAĞITIM’ VURGUSU

Duke Üniversitesi ise yaptığı analizde bu yıl herhangi büyük bir aksaklık gerçekleşmediği takdirde aşı üreticilerinin bu yıl 12 milyar doz Covid-19 aşısı üreteceklerini belirtirken aşı üretim kapasitelerine yapılan yatırımların önümüzdeki aylarda aşı tedariğini artıracağı bildirildi.

12 milyar doz aşı üretimi gerçekleşmesi ve aşının zengin ve fakir ülkeler arasında adil dağıtılması durumunda pandeminin tahmin edilenden daha erken sona erebileceği belirtilen raporda, fakir ülkelerin ise aşılara ulaşmasının 2024 yılında mümkün olacağı uyarısı yapıldı.