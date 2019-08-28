Kıbrıs

2016’da sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi bulunarak tutuklandı

28 Ağustos 2019

Girne’de 2016 yılında bir cep telefonu şirketinden sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi, üç yıl sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polis bültenine göre, Mart 2016’da Girne’de faaliyet gösteren bir GSM şirketine giden A.Y.(E-26) abonelik sözleşmesi belgesine başka bir şahsın adını yazıp imzalayarak ilgili şirket görevlisine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla iki Iphone 6 Plus marka cep telefonu temin etti.

Zanlı genç tutuklandı.

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