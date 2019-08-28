2016’da sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi bulunarak tutuklandı

Girne’de 2016 yılında bir cep telefonu şirketinden sahtekarlıkla iki cep telefonu alan kişi, üç yıl sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polis bültenine göre, Mart 2016’da Girne’de faaliyet gösteren bir GSM şirketine giden A.Y.(E-26) abonelik sözleşmesi belgesine başka bir şahsın adını yazıp imzalayarak ilgili şirket görevlisine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla iki Iphone 6 Plus marka cep telefonu temin etti.

Zanlı genç tutuklandı.