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20 Temmuz yol koşusu yapıldı

21 Temmuz 2020
20 temmuz yol koşusu

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, dün  gerçekleştirildi. Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başladı ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen koşunun erkekler genel klasmanında Hakan Tazegül 0:27.36’lık derecesi ile birinci oldu. Kadınlar genel klasmanında ise Mine Devrim 0:34.13’lük derecesi ile ilk sırada yer aldı. Takımlar sıralamasında ise erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Özgürlük ve Barış Takımı ikinci, Just Ltd üçüncü oldu. Kadınlar takım sıralamasında ise Tüfekçi Spor birinci oldu.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani takdim etti.


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