20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye üçüncüsü oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Liseler arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan 20 Temmuz Fen Lisesi takımımızdan büyük başarı geldi. Antrenörleri Beden Eğitimi öğretmeni Onay Kafadar eşliğinde yarışan 20 Temmuz Fen Lisesi sporcuları Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Türkiye üçüncüsü oldular. Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, 31,67 puan toplayarak 20 Temmuz Fen Lisesi’nin Türkiye üçüncüsü olmasını sağladılar.

Şehit Ertuğrul İlkokulu, Türkiye dördüncüsü

İlkokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan Şht Ertuğrul İlkokulu takımımızdan büyük başarı geldi. Öğretmenleri Selen Özler’in sorumluluğunda yarışmaya katılan Celal Yağız Sapsızoğlu, İbrahim Aras Çolak ve Muhammet Yusuf Taşköprü’nden oluşan Şht Ertuğrul İlkokulu Erkek Cimnastik Takımı, Türkiye dördüncüsü oldu.

Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada toplamda 81.200 puan alan Şht Ertuğrul İlkokulu Erkek Cimnastik Takımı, üçüncülüğü ise sadece 3.86 puanla kaybetti.

Ruso erkekleri, Türkiye dördüncüsü

Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu takımımızdan büyük başarı geldi. Müdür Ergin Mazharoğlu’nun kafile başkanlığında, Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai’nin sorumluluğunda, Mehmet Karsu, Nuri Serik Albayrak ve Poyraz Kartopu’dan oluşan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Erkek Takımı Türkiye dördüncüsü oldu.

Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada toplamda 18.667 puan alan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Erkek Cimnastik Takımı önemli bir başarıya imza attı.