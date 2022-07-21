20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı

Koşusu, dün (20 Temmuz 2022 Çarşamba) gerçekleştirildi.

Koşu, Alsancak’ta 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başladı ve Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Büstü önünde tamamlandı.

8 kilometre olarak Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen koşunun erkekler genel klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hakan Tazegül 29:52’lik derecesi ile birinci oldu. Yine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Veli Atikoğlu’nun 29:53 ile ikinci geldiği yarışta ferdi olarak yarışan Ersan Çoker 29:53 ile üçüncü olma başarısı gösterdi. Kadınlar genel klasmanında ise Mine Devrim 33:35’lik derecesi ile ilk sırada yer aldı. Yağmur Bozoğlan 36:35 ile ikinci olurken, Buse Üreten 39:52’lik derecesi ile yarışı üçüncü tamamladı.

Takımlar sıralamasında ise erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Tüfekçi Spor ise ikinci oldu. Koşunun ardından Atatürk Büstü önünde düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.