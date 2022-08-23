2 operasyonda 5 kişi tutulandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa – Gaziköy Anayolu üzerinde gerçekleştirilen “Kavşak-2” Operasyonu kapsamında; toplam 58 gram ağırlığında Kokain, 137 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 150 Euro ile 3,000 TL nakit para ele geçirildi. Kavşak -2 Operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Öte yandan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gemikonağı’nda gerçekleştirilen “Tek Yön” operasyonunda ise 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyon kapsamında ise 3 kişi tutuklandı.