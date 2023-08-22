2 ithalatçının getirdiği standart dışı kömürün KKTC’ye girmesine onay verilmedi

TSE standartlarını sağlamayan 2 ithalatçının getirdiği mangal kömürünün KKTC’ye girmesine onay verilmedi.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, daire bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda 14-18 Ağustos tarihleri arasında, ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan 10 kömür numunesine yönelik analizler yapıldı. Analiz sonuçlarına göre TSE standartlarını sağlamayan 2 ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmedi.