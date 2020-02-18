1957’de kaybolan cüzdan bulundu

Okul, “Birçok kişinin Facebook’ta yaptığı araştırma sayesinde Patti’nin ailesine ulaşabildik” dedi

63 yıl önce kaybedilen cüzdan, Ohio’da bir okulun duvarında bulundu.

Ohio’daki North Canton Orta Okulu’nun bekçisi Chas Pyle, geçen yıl bakım çalışmaları yaparken kırmızı bir çantanın dolabın arkasına sıkıştığını fark etti.

İçindekileri araştırdıktan sonra okul, bu hafta çantanın okulun eski öğrencisi Patti Rumfola’ya ait olduğunu belirledi.

Çantayı 1957’de kaybeden Rumfola, 2013’te yaşamını yitirmişti. Ancak okul, çantayı iade etmek için Rumfola’nın çocuklarıyla iletişime geçmeyi başardı.

Okul, Facebook paylaşımında şunları söyledi:

Birçok kişinin Facebook’ta yaptığı araştırma sayesinde Patti’nin ailesine ulaşabildik. Ne yazık ki, Patti’nin vefat ettiğini öğrendik. Patti’nin 5 çocuğu, aile toplantısı için sonbaharda bir araya geldi ve Hoover Lisesi’ndeki genç annelerinin hayatına göz atmak için çantayı açtı.

Çantada ayrıca, 1957’de genç bir kızın taşıyacağı tipik eşyalar olan tarak, bazı makyaj ve kırtasiye malzemeleriyle bir sakız çubuğu da vardı.

Okul, Rumfola’nın 5 çocuğunun da, bulunan 9 madeni paradan birini annelerini hatırlatması için sakladığını söyledi.