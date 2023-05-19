KKTC Atletizm Federasyonu’nun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği “19 Mayıs Yol Koşusu” yapıldı. Koşu Hamitköy çemberinde başlayıp Atatürk Stadyumu’nda sona erdi.

Sakallı: Atatürk’ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı “Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’da yaktığı aydınlık meşalesi, bugün Kıbrıs’ı da aydınlatmakta ve gençlerimiz, sporcularımız onun izinden açtığı bu yolda ilerlemektedir. Her 19 Mayıs’ta olduğu gibi bugünde geleneksel “19 Mayıs Yol Koşusu”nu düzenlemiş bulunmaktayız. Atatürk’ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.” dedi ve yol koşusuna katılan tüm takım ve katılımcılara teşekkür etti.

GAÜ ve DAÜ birinci

Yarışmalarda dereceye giren sporcu ve takımlara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

19 Mayıs Yol Koşusunda, Girne Amerikan Üniversitesi takımı birinci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Takımı ikinci, Tüfekçi Spor Kulübü ise erkekler kategorisinde üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Doğu Akdeniz takımı birincilik kürsüsünde yerini aldı.

Erkeklerde Mohammed, kadınlarda Kaya ilk sırada

Genel kategoride erkeklerde birinciliği Marwan M. A. Mohammed, ikinciliği Ersan Çoker ve üçüncülüğü ise Veli Atikoğlu aldı.

Kadınlarda ise birincilik kürsüsünde Esra Kaya yer alırken, ikincilik kürsüsünde Silviya Güzen, üçüncülükte ise Evelyn Dolores yer aldı.

Dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemleri tarafından verildi.

Sakallı koşu tarihlerini aktardı

Ödül töreninin ardından federasyon başkanı Ferhat Sakallı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan koşuların tarihlerini hatırlattı ve 4 Haziran tarihinde “Birkan Uzun Zirve Koşusu” ile 18 Haziran tarihinde “Polis ve Halk Koşusu”nun yapılacağını ve tüm sporseverleri bu yarışlarda görmek istediklerini sözlerine ekledi.