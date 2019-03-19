AvrupaDünya

1888’den beri kim olduğu bilinmeyen Karındeşen Jack’in gerçek kimliği belirlendi

19 Mart 2019
Karındeşen Jack - Jack The Ripper

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1888 yılında faal olduğu düşünülen ve Karındeşen Jack olarak bilinen seri katilin adı bilim insanları tarafından tespit edildi.

DNA incelemelerine göre, katilin örnekleri Polonya uyruklu bir kişi ile uyuşuyor.

Seri katil Karındeşen Jack’in kimliği yüzyılı aşkın bir süredir bilinmiyordu. Ancak bilim insanlarının kurbanlardan biri olan Catherine Eddous isimli kadın üzerinden alınan örnekler üzerinde gerçekleştirdiği DNA analizi sayesinde katilin kimliği belirlenebildi.

Journal of Forensic Sciences dergisinin aktardığına göre, katilin verileri, 23 yaşındaki Polonya uyruklu Aaron Kominski’nin verileriyle uyuşuyor.

İncelemede kullanılan örnekler ise Karındeşen Jack’in Eylül 1888’de öldürülen dördüncü kurbanı Catherine Eddowes’in şalından alındı. Şalın üzerinden alınan meni örneği, Leeds Üniversitesi Tıp Okulu’ndan Dr. David Miller tarafından incelendi.

Katilin, Londra’da seks işçisi olduğuna inanılan en az beş kişiyi vahşice öldürdüğü biliniyor. Katil, boğazlarını kestiği kurbanlarının karın boşluğunu parçalıyordu.

Diğer yandan Kominski’nin ismi ilk kez şüpheli olarak değerlendirilmiyor. Dönemin soruşturmacıların notlarından bir görgü tanığının, onu bir gün bir kadına bıçakla saldırdığını gördüğünü söylediği, ancak daha sonra ifadesini geri aldığı görülüyor. Raporlara göre, kanıt yetersizliği ile tutuklanmayan Kominski, 1919’da kangrenden hayatını kaybetti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Meksika Popocatepetl yanardağı

Meksika’da Popocatepetl yanardağında patlama

19 Mart 2019
Yeni Zelanda Christchurch saldırısı

Yeni Zelanda’daki cami saldırısı sonrası IŞİD’den intikam tehdidi

19 Mart 2019

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Saldırganın adını asla anmayacağım

19 Mart 2019
sahte propaganda ingiltere

İngiltere Soğuk Savaş döneminde propaganda için “sahte belge” üretmiş

19 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı