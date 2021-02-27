170 yıl önce soyu tükendiği sanılan kuş, Endonezya’da yeniden görüldü

İlkin 1843-1848 döneminde Güneydoğu Asya’da tespit edilen, birkaç yıl sonra tanımlanan ve bunun ardından hiçbir şekilde görülmeyerek neslinin tükendiği düşünülen kara kaşlı yalancıardıç (Malacocincla perspicillata) tekrar ortaya çıktı.

Endonezya’nın Güney Kalimantan eyaletinden Muhammed Suranto ve Muhammed Rizky Fauzan, Ekim 2020’de Borneo Adası’nda söz konusu kuşu yakalamıştı. Kuşun fotoğraflarını çekip onu serbest bırakan ikili, bulgularını gerekli mercilerle paylaşmıştı.

Uzmanlar, Borneo Adası’nın yağmur ormanlarında bulunan kuşun güçlü gagasına, çikolata rengine ve belirgin siyah göz şeritlerine dikkat çekti ve türünü tanımladı.

“Uzmanların neslinin tükendiğini sandığı bir kuş türü bulmak gerçeküstü hissettiriyor” diyen Fauzan “Hayvanın bu kadar özel olmasını beklemiyorduk. Sadece daha önce hiç görmediğimiz başka bir kuş olduğunu düşünmüştük” ifadelerini kullandı.

Guardian’ın haberine göre, kara kaşlı yalancıardıç, 1843-1848 döneminde Doğu Hint Adaları’ndaki keşif gezisinde Alman doğabilimci Carl Schwaner tarafından yakalanmıştı. Fransa İmparatoru Napolyon’un yeğeni Charles Lucien Bonaparte, bu kuşu bilim camiasına 1850’de tanıtmış ve Malacocincla perspicillata adını vermişti.

Öte yandan bazı araştırmacılar, “Ülke tarihinde kuşbilimcilerin karşılaştığı en büyük bilmece” diye bilinen kuşun Cava Adası’nda bulunduğunu düşünüyordu. 1895’de İsviçreli kuşbilimci Johann Büttikofer ise kuş ele geçirildiğinde Schwaner’ın Borneo Adası’nda olduğuna işaret etmişti.

Kuşun yeniden keşfini açıklayan makalenin başyazarı, Endonezya merkezli kuşbilim kuruluşu Birdpacker’dan Panji Gusti Akbar bu konuda şöyle konuştu:

Heyecan verici bulgu hayvanın Borneo Adası’nın güneydoğusundan geldiğini doğruladı ve kökeni hakkındaki yüzyıllık anlaşmazlığa son verdi.

Bununla birlikte bulunan kuşla tahnit edilen ilk örnekle arasında özellikle irisi, gagası ve bacağının renginde olmak üzere bazı farklılıklar var. Akbar da “Artık kara kaşlı yalancıardıcın gerçekte neye benzediğini de biliyoruz” dedi.