16 yıl önce hayatını kaybeden RMMO askeri için cezai soruşturma

Limasol’daki “Alassa Köprüsü”nün altında 29 Eylül 2005’te ölü bulunan 26 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askeri Thanasis Nikolaou’nun ölüm koşullarını ve ölümünden kimin sorumlu olduğunu araştırmak için, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis tarafından üç kişilik bağımsız bir cezai soruşturma ekibinin atandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Savvidis, dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Thanasis’in ailesini 16 yıldır rahatsız eden tüm soruların cevaplarını almalarını arzuladıklarını söyledi.

Haberde, ailenin avukatı tarafından hazırlanan tanık listesinde yer alan kişilerin ifade vermeye çağrılacağı ve bugüne kadar toplanan ifadelerin de inceleneceği kaydedildi.