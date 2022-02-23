16 yaşındaki satranç dehası: Rameshbabu Praggnanandhaa

Praggnanandhaa 39 hamlelik galibiyetinin ardından Chess24’a verdiği röportajda, özellikle de saat farkı nedeniyle turnuvaya katılmak adına gece geç saatlere kadar ayakta kalması gerektiği için “gerçekten mutlu” olduğunu söyledi.

Kutlamak için ne yapacağı sorulduğunda genç oyuncu “Sanırım sadece yatıp uyuyacağım, çünkü sabah 2.30’da akşam yemeği yiyebileceğimi sanmıyorum” diye cevap verdi.

Bu, gencin Norveçli Carlsen’e karşı ilk zaferi ve onu Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna’dan sonra Carlsen’i yenen üçüncü Hint büyükusta yapıyor.

Anand paylaştığı bir tweet’te “Yeteneklerimizle her zaman gurur duyuyorum! Praggnanandhaa için çok güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

Hindistan hükümetinin resmi Twitter hesabı da genci tebrik ederek, bunun “Hindistan için bir gurur ve kutlama anı” olduğunu ekledi.

2013’te dünya şampiyonu unvanını elde eden Carlsen turnuva sırasında kendisine zafere mal olan bir dizi alışılmadık hata yaptı.

Norveçli büyükusta pazartesi günü, turnuva başlamadan önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendini hala iyi hissetmediğini açıklamıştı.

Carlsen, Uluslararası Satranç Federasyonu internet sitesine şunları söyledi:

Bugün biraz daha iyiydim fakat ilk birkaç gün iyi gibi hissetsem de enerjim yoktu, bu da odaklanmayı zorlaştırdı çünkü ne zaman düşünmeye çalışsam aklım bulandı.

Görünüşe göre kazanma fırsatının elinde olduğunu görünce şaşkınlıkla ağzını kapatan Praggnanandhaa da kendi galibiyeti karşısında şoke oldu.

Carlsen ise oyunu kaybettikten hemen sonra oturumu kapattı ve World Chess‘e göre yenilgi karşısında “ümidi bariz bir şekilde kırılmış” gibi görünüyordu.

Praggnanandhaa 2016’da, 10 yaşındayken tarihin en genç uluslararası ustası olmuştu.

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Independent Türkçe için çeviren: Noyan Öztürk