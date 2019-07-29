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16 yaşındaki Kyle Giesdorf (Bugha) Fortnite Dünya Kupası’nda 3 milyon dolar kazandı

29 Temmuz 2019

16 yaşındaki Kyle Giesdorf (Bugha) Fortnite Dünya Kupası’nda 3 milyon dolar kazandı.

ABD’nin New York eyaleti, online video oyunu Fortnite’ın en iyi 100 oyuncusunun toplam 30 milyon dolarlık ödül için mücadele ettiği turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Turnuvada ‘Bugha’ takma adını kullanan 16 yaşındaki Fortnite oyuncusu Kyle Giersdorf, toplamda 59 puan kazanarak en yakın rakibi ‘Psalm’ı 23 puan geride bıraktı ve zirvede yer aldı.

Bu başarısıyla 3 milyon dolarlık ödülün de sahibi olan Giersdorf, verdiği röportajda “Kelimelerle anlatılamaz, çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Epic Games’in 2017 yılında duyurduğu Fortnite oyunu, yapımcı şirketin geçtiğimiz yıl 15 milyar dolar değere ulaşmasını sağlamıştı.

Fortine, online oyunlar arasında Electronic Arts şirketine ait Apex Legends ve Tencent’in PlayersUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ile kıyasıya bir rekabet içerisinde. (Tencent şirketi, Epic Games’in yüzde 40 hissesine sahip)

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