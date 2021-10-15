1302 gün sonra Cihangir’de
Ülkemizin başarılı üst klasman futbol hakemlerinden Utku Hamamcıoğlu, 1302 gün sonra Cihangir maçı yönetecek.
Ahmet Özsoy
Futbol Federasyonu Aksa Süper Lig’de 5inci haftanın maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Atamalarda en dikkat çeken şey orta hakem Utku Hamamcıoğlu’nun Cihangir maçını yönetmekle görevlendirilmesi oldu.
2018’den sonra ilk kez
Cihangir’in 6 Ekim 2018 tarihinde başkentte Çetinkaya ile yaptığı ve 2-0 galip geldiği karşılaşmayı yöneten orta hakem Utku Hamamcıoğlu maç sonunda dönemin Cihangir yönetimi tarafından eleştirilmişti.
Cihangir’in galip geldiği o maç Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği son Cihangir karşılaşması olmuştu. Utku Hamamcıoğlu o maçtan sonra ilk kez, pazar günü Cihangir’de oynanacak Cihangir-Göçmenköy maçı ile Cihangir maçında düdük çalmış olacak.
1302 gün 92 hafta oldu
Ülkemizin başarılı üst klasman hakemi Utku Hamamcıoğlu’nun Lefkoşa’da oynanan Çetinkaya-Cihangir maçı yönettiği son Cihangir maçı olurken, Cihangir’de yönettiği son maç ise 25 Mart 2018 tarihindeki Cihangir-Doğan mücadelesi olmuştu ve o maçı da Doğan 2-1 kazanmıştı.
Pazar günü Cihangir ile Göçmenköy arasında oynanan maçın orta hakemi olacak Utku Hamamcıoğlu 1302 gün, 92 hafta sonra yeniden Cihangir’de düdük çalmış olacak.
Tayyip’e 26 maç ceza
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda oynanan Karşıyaka – Bostancı Bağcıl AKSA A2 1.Lig maçının 80. dakikasında, müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp fiilleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Karşıyaka futbolcusu Recep Tayyip Erduran’a 26 resmi müsabakadan men cezası verildi.
KIRMIZI KART CEZALARI
3 maç: Murat Kılınç (CB Gençlik Gücü), Rifat Koç (M. Değirmenlik), Emre Gazi Boybay (Karşıyaka)
2 maç: Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı), Hasan Kanlı (CB Gençlik Gücü), Mehmet Enes Ertem (Y.Boğaziçi), Burak Okur (Mormenekşe)
1 maç: Hasan Ulukök (Yenicami), Bahadır Göçben (K.Kaymaklı), Kader Güner (Çanakkale), Nersin Osman, Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe), İsmet Saçma (Görneç), İbrahim Ballıbaba (Y.Boğaziçi), Tugay Burhan (Görneç), Ramal Ismayilli (B.Bağcıl), Görkem Ali Dilek, Mert Alat, Rıfat Yıldırım (Karşıyaka)
ANTRENÖR, YÖNETİCİ CEZALILARI:
2 maç: Buğray Yiğen (Dörtyol)
Futbolda 5.haftanın hakemleri
Aksa Süper Lig ve Birinci Lig’de 5. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
BUGÜN
AKSA Süper Lig
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu Kerem Eran
YARIN
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Girne HE – Lefke Fehim Dayı
Canbulat Stadı: Mağusa TG – Mesarya Turgay Misk
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı Osman Özpaşa
AKSA 1. Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – C.B. Gençlik Gücü Hüseyin Eyyüpler
Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Görneç Şakir Azizoğlu
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Düzkaya Hüseyin Özkan
- Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Dörtyol İsfendiyar Açıksöz
17 Ekim Pazar
AKSA Süper Lig
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar Mehmet Sezener
Şht. Şevket Kadir Stadı: Doğan TB – Merit A. Yeşilova Ali Özer
Atatürk Stadı: Yenicami – K. Kaymaklı Evren Karademir
Cihangir Stadı: Cihangir – Göçmenköy Utku Hamamcıoğlu
AKSA 1. Lig
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Çanakkale Hakan Ünal
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Yalova Hakan Muhtaroğlu
Hüseyin Altıncıoğlu Stadı: İncirli – G. Birliği Emre Öztaşlı
Engin Şahdur Stadı: Karşıyaka – Mormenekşe Mustafa Öztugay
NOT: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da, diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak