1302 gün sonra Cihangir’de

Ülkemizin başarılı üst klasman futbol hakemlerinden Utku Hamamcıoğlu, 1302 gün sonra Cihangir maçı yönetecek.

Ahmet Özsoy

Futbol Federasyonu Aksa Süper Lig’de 5inci haftanın maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Atamalarda en dikkat çeken şey orta hakem Utku Hamamcıoğlu’nun Cihangir maçını yönetmekle görevlendirilmesi oldu.

2018’den sonra ilk kez

Cihangir’in 6 Ekim 2018 tarihinde başkentte Çetinkaya ile yaptığı ve 2-0 galip geldiği karşılaşmayı yöneten orta hakem Utku Hamamcıoğlu maç sonunda dönemin Cihangir yönetimi tarafından eleştirilmişti.

Cihangir’in galip geldiği o maç Utku Hamamcıoğlu’nun yönettiği son Cihangir karşılaşması olmuştu. Utku Hamamcıoğlu o maçtan sonra ilk kez, pazar günü Cihangir’de oynanacak Cihangir-Göçmenköy maçı ile Cihangir maçında düdük çalmış olacak.

1302 gün 92 hafta oldu

Ülkemizin başarılı üst klasman hakemi Utku Hamamcıoğlu’nun Lefkoşa’da oynanan Çetinkaya-Cihangir maçı yönettiği son Cihangir maçı olurken, Cihangir’de yönettiği son maç ise 25 Mart 2018 tarihindeki Cihangir-Doğan mücadelesi olmuştu ve o maçı da Doğan 2-1 kazanmıştı.

Pazar günü Cihangir ile Göçmenköy arasında oynanan maçın orta hakemi olacak Utku Hamamcıoğlu 1302 gün, 92 hafta sonra yeniden Cihangir’de düdük çalmış olacak.

Tayyip’e 26 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda oynanan Karşıyaka – Bostancı Bağcıl AKSA A2 1.Lig maçının 80. dakikasında, müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp fiilleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Karşıyaka futbolcusu Recep Tayyip Erduran’a 26 resmi müsabakadan men cezası verildi.

KIRMIZI KART CEZALARI

3 maç: Murat Kılınç (CB Gençlik Gücü), Rifat Koç (M. Değirmenlik), Emre Gazi Boybay (Karşıyaka)

2 maç: Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı), Hasan Kanlı (CB Gençlik Gücü), Mehmet Enes Ertem (Y.Boğaziçi), Burak Okur (Mormenekşe)

1 maç: Hasan Ulukök (Yenicami), Bahadır Göçben (K.Kaymaklı), Kader Güner (Çanakkale), Nersin Osman, Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe), İsmet Saçma (Görneç), İbrahim Ballıbaba (Y.Boğaziçi), Tugay Burhan (Görneç), Ramal Ismayilli (B.Bağcıl), Görkem Ali Dilek, Mert Alat, Rıfat Yıldırım (Karşıyaka)

ANTRENÖR, YÖNETİCİ CEZALILARI:

2 maç: Buğray Yiğen (Dörtyol)

Futbolda 5.haftanın hakemleri

Aksa Süper Lig ve Birinci Lig’de 5. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

BUGÜN

AKSA Süper Lig

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu Kerem Eran

YARIN

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Girne HE – Lefke Fehim Dayı

Canbulat Stadı: Mağusa TG – Mesarya Turgay Misk

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı Osman Özpaşa

AKSA 1. Lig

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – C.B. Gençlik Gücü Hüseyin Eyyüpler

Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Görneç Şakir Azizoğlu

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Düzkaya Hüseyin Özkan

Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Dörtyol İsfendiyar Açıksöz

17 Ekim Pazar

AKSA Süper Lig

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar Mehmet Sezener

Şht. Şevket Kadir Stadı: Doğan TB – Merit A. Yeşilova Ali Özer

Atatürk Stadı: Yenicami – K. Kaymaklı Evren Karademir

Cihangir Stadı: Cihangir – Göçmenköy Utku Hamamcıoğlu

AKSA 1. Lig

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Çanakkale Hakan Ünal

Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Yalova Hakan Muhtaroğlu

Hüseyin Altıncıoğlu Stadı: İncirli – G. Birliği Emre Öztaşlı

Engin Şahdur Stadı: Karşıyaka – Mormenekşe Mustafa Öztugay

NOT: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu maçı 18.30’da, diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak