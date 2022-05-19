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130 bin yıl önce yaşayan Denisovalı bir çocuğa ait

İnsanların antik kuzenlerine ait bilinmeyenler ortaya çıktı

19 Mayıs 2022
130 bin yıl önce yaşayan Denisovalı bir çocuğa ait diş bulundu:







Bilim insanları, Laos’taki Kobra mağarasında, yaklaşık 130 bin yıl önce yaşayan Denisovalı bir kız çocuğuna ait dişi ortaya çıkardı. Yeni keşif insanların antik kuzenlerinin yaşadığı yerleri genişleterek, Denisovalılıların fiziksel ve toplumsal yapıları hakkında bilinmeyenlere ışık tuttu.



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19 Mayıs 2022


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