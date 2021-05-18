126 kilo olan oğlunu forvet yaptı! 5 maçta 1 puan

Transfermarkt’ın geçtiği habere göre Çinli iş adamı He Shihua, Zibo Kuju takımını yaklaşık 2 milyon euroya satın aldı.

He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda forvet oynatmaya başladı.

Kendisini ise takımın 10 numarası yaptı.

He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı.

Zibo Kuju takımı ligde 5 maçta 1 puan aldı.