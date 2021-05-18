126 kilo olan oğlunu forvet yaptı! 5 maçta 1 puan

Çinli bir işadamı olan He Shihua, Çin 2. Ligi’nde mücadele eden Zibo Kuju takımını satın aldıktan sonra benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attı.
Transfermarkt’ın geçtiği habere göre Çinli iş adamı He Shihua, Zibo Kuju takımını yaklaşık 2 milyon euroya satın aldı.
He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda forvet oynatmaya başladı.
Kendisini ise takımın 10 numarası yaptı.
He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı.
Zibo Kuju takımı ligde 5 maçta 1 puan aldı.