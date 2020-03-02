11 milyon Brezilyalı Dünya’nın düz olduğuna inanıyor

Brezilyalı bir anket şirketinin verilerine göre Brazilya’da 11 milyon kişi Dünya’nın küre şeklinde olmadığına inanıyor.

Brezilyalı anket şirketi Datafolha’nın verilerine göre ülkede yaşayan 11 milyondan fazla kişi Dünya’nın düz olduğuna inanıyor.

Anket şirketinin rakamları ülke nüfusunun yüzde 7’sinin Dünya’nın düz olduğuna inandığı anlamına geliyor.

AFP’nin haberine göre, ülkenin aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun kişiliğinde somutlaşan entelektüalizm karşıtlığı ve iklim krizi şüpheciliği Brezilya’da yükselişte.

Bolsonaro’nın en önde gelen ideologlarından, yazar ve eski astrolog Olavo de Carvalho da daha önce “Düz Dünya teorisini çürütemeyeceğini” söylemişti.

Datafolha’nın verilerine göre Dünya’nın düz olduğuna inanan Brezilyalıların çoğu erkek. Ayrıca çoğu Katolik ya da Evanjelik Hıristiyan. Ayrıca bu görüştekilerin çoğunun eğitim seviyesi göreceli olarak düşük.

AFP’nin haberine göre, ülkedeki Düz Dünya savunucularının çoğu yine de gizlilik içinde faaliyet gösteriyor. WhatsApp ve davetiye gerektiren Facebook gruplarında iletişim kuruyorlar. Sahip oldukları YouTube kanallarınısa on binlerce takipçisi bulunuyor.

Brezilyalı Düz Dünya savunucularının en önde gelenlerinden biri Sao Paulo Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış bir jeofizikçi olan Afonso De Vasconcelos. Büyük bir Düz Dünya savunucusu topluluğuna sahip olan ABD’de ikamet eden Vasconcelos’un “Gerçek Bilim” (Ciencia de Verdade) adlı YouTube kanalını 345 bin kişi takip ediyor.

Bir diğer çok takipçili Düz Dünya savunucusu Siddharta Chaibub’un “Profesör Düz Dünya” adlı kanalınıysa yaklaşık 300 bin kişi takip ediyor. Geçen sene kasım ayında Sao Paulo’da ülkenin ilk Düz Dünya toplantısını organize eden Chaibub’un etkinliğine yüzlerce kişi katılmıştı.

Ajansa konuşan ve Sao Paulo’da Düz Dünya savunucularının toplanma yeri haline gelen bir restoranın sahibi olan Ricardo adlı Brezilyalı da müdavimleri gibi Dünya’nın küre olmadığını savunuyor.

“Kesin olarak bildiğim iki şey var: Biri bir gün öleceğim diğeri de Dünya’nın düz olduğu” diyen Ricardo’ya göre ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA insanları kandırıyor. Ricardo “İnsanlık Ay’a hiç inmedi. O bir film stüdyosuydu” ifadelerini kullanıyor.

Restoranın Düz Dünya savuncusu müşterilerinden Anderson Neves adlı 50 yaşındaki girişimciyse “Düz Dünyacılar en akıllıları. Sadece ufka bakın. Bir dağa çıkın ve fotoğraf çekin. Dünya’nın eğimli olmadığını göreceksiniz” diyor ancak iddialarını ayrıntılandıracak kanıtlar sunamıyor.

“Dünya’nın şekli bilimsel bir sorun değil”

Sao Paulo Üniversitesi’nden astronom Roberto Costa ise AFP’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Galile’den beri, yani 17. yüzyılın başlarından beri Dünya’nın düz olmadığını kesin olarak biliyoruz. Antik Yunanlılar da 2 bin yıldan uzun süre önce parçaları birleştirmişti. Bilim insanalrı göre Düz Dünya teorisi daha çok psikolog ve sosyologların tartışması gereken bir konu. Dünya’nın şekli astronomlar açısından bilimsel bir sorun değil.

Independent Türkçe, AFP

Derleyen: Keremcan Karabatak