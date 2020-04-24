106 yaşında Kovid-19’u yendi

İspanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 106 yaşındaki bir kadın, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından tamamen iyileşti.

İspanyol Olive Press gazetesinin haberine göre 1913 yılında doğan ve henüz 5 yaşındayken İspanyol gribini yenen Ana del Valle isimli kadın, ağır şekilde geçirdiği Kovid-19 hastalığını atlattı.

Son 8 yılını Alcala del Valle kentinde yaşlılar evinde geçiren del Valle, geçen ay 60 komşusu ve 20 çalışanla birlikte Kovid-19’a yakalandı.

Hastalılığı ağır seyreden ve yoğun bakıma alınan del Valle, birkaç gün önce iyileşti ve taburcu edildi.

106 yaşındaki del Valle, İspanya’da Kovid-19’u yenen en yaşlı hasta oldu.