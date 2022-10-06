102 cesedi istismar eden nekrofil katil David Fuller’a 16 yeni suçlama

Knell ve Pierce’ı öldürmenin yanı sıra Fuller, 2008 ve Kasım 2020 arasında morglardaki 78 kurbanla ilgili 44 yasal suçlama da dahil 51 suçu daha kabul etti.

Fuller kurbanlarına, 1989’dan beri elektrikçi olarak çalıştığı, şu an kapalı olan Kent ve Sussex Hastanesi’yle Pembury’deki Tunbridge Wells Hastanesi’nin morglarında saldırdı.

Saldırılar arasında bir cesede cinsel penetrasyon uygulanması, bir cesede cinsel müdahale içeren aşırı pornografik bir görüntü bulundurmak ve çocukların uygunsuz görüntülerini çekmek bulunuyor.

Yargıç Cheema-Grubb, geçen yılki mahkumiyet kararında Fuller’a “akbaba” damgası vurmuş ve “hayatının geri kalan her gününü hapiste geçireceğini” eklemişti.

Polis teşkilatı son yasal suçlamaların 2007 ve 2020 arasında gerçekleştiği iddia edilen, hepsi de ölen yetişkin kadınlardan oluşan diğer 23 kurbanla bağlantılı olduğunu belirtti.

Teşkilatın açıklamasında, “Kapsamlı ve karmaşık bir süreç sonucunda bu 23 kurbandan 13’ünün kimliği tespit edildi. Geri kalan 10 kurbanın kimliklerinin belirlenmesi mümkün olmadı fakat yasal suçlamalar hepsini kurban olarak ele alıyor” ifadelerine yer verildi.

Başka bir kurbana dair kanıt bulunamadı.

Fuller’ın suçlarıyla ilgili başlatılacak bağımsız soruşturmayı Sör Jonathan Michael yönetecek.

Soruşturma, ilki Fuller’ın Kent ve Sussex Hastanesi’ndeki eylemlerine, ikincisi de Fuller’ın eylemlerinin ülke geneline etkileri üzerine yoğunlaşan iki ayrı kısımda yürütülecek.

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Independent Türkçe için çeviren: Deniz Sutaş