100 gün suyun altında yaşadı, 20 yıl gençleştiğini iddia etti

Yaşlanmayı önlemenin sırrı derinliklerde mi? Floridalı bilim insanı “basit” bir yöntemle yaşlanmanın ertelenebileceğini iddia ediyor. Su altında 100 gün geçiren Dr. Joseph Dituri geçirdiği süre boyunca 20 yıl gençleştiğini iddia etti.

Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıçlarından Dr. Joseph Dituri, Florida’nın Key Largo bölgesinde, 30 fit derinliğindeki yüksek basınçlı bir ortamda 100 gün geçirerek rekor kırdı.

Doktor bu yolculuğun vücudunun yaşını hücresel düzeyde tersine çevirdiğini ve şu anda gerçek yaşından 20 yaş daha genç olduğunu iddia etti.

Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu söyleyen Dr. Dituri , kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre olduğunu bildirildi.

Eski dalgıç verdiği röportajda “Temel olarak kök hücre çoğalması, ağrıda azalma, iltihaplanmada azalma ve toksinlerin engellenmesi söz konusu” dedi.

Şu anda 56 yaşında olduğunu söyleyen doktor, elde ettiği verilere dayanarak sudan çıktığında biyolojik yaşının 36 olduğunu iddia etti.

Her hücre bölünmesinde kısalan ve kısaldıkça erken ölümü artıran telomerlerinin su altında uzadığını belirten doktor “suyun altındayken gençleştim” diye konuştu.

Bilim insanı, telomerlerinin ilk sudan çıktığı zamanki kadar uzun olmadığını ancak hala eskisinden daha uzun olduğunu söyledi.

Dr. Dituri, bu yaş değişiminin “hiperbarik” ortam olarak da bilinen yüksek basınçlı bir ortamda yaşamaktan kaynaklandığını söylüyor.

Basınçlı hava ile doldurulan bu odalar 1662’den beri sağlık alanında kullanılmakta.

Kronik hastaların ve hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijen solunması ile tedavi edilmesini sağlayan Hiperbarik odaların faydaları birçok hastada olumlu sonuçlar vermiştir.