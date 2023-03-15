1.Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

1.Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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1.Muaythai Khan Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

1.Muaythai Khan Sınavı, geçtiğimiz gün Muaythai Teknik ve Sınav Komitesi tarafından Lefkoşa’da Federasyon Salonu’nda yapıldı.
Kuşak Sınavına, bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan khan sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 8 sporcu başarılı olarak terfi etti.

 


Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri khan dereceleri aşağıdaki gibidir:

  1. Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Dağıştan Karademir

2- Eder Koç

3- Rüya Karakuzu

4- Mehmet Alp Cevit

5- Arda Demir

6- Buğra Mustafa Tümbül

 

  1. Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Süleyman Ali Kurt

 

  1. Khan’a Terfi Eden Sporcular:

1- Enes Erdem

 

 

 

 

 

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Tags:1.Muaythai Khan Sınavı
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