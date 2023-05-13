1.Lig play-off maçında Yalova kalecisi 90+6’da gol attı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

1.Lig play-off maçında Yalova kalecisi 90+6’da gol attı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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1.Lig olay-off maçında Yalova kalecisi 90+6’da gol attı

Futbolda Aksa 1.Lig’den Süper Lig‘e yükselecek 3.takımın belirleneceği play-off maçları ile 1.Lig’e veda edecek son takımın belli olacağı play-out ilk maçları oynandı.

Lefkoşa’da oynanan P.L.Gençler Birliği-Yalova maçında İskele ekibi 1-0 önde iken 90+6’da Yalova kazandığı serbest vuruştan beraberlik golünü kalecisi ile buldu. Beraberlik golünü Yalova kalecisi Kıvanç Demircioğlu kafa vuruşu ile kaydetti. Futbol sahalarında ender görülen bu durum sonrası Yalova takımı büyük sevinç yaşadı. Demircioğlu’nun kafa golü Necati Özsoy’un objektifine takıldı.

 

Yalova kalecisi Kıvanç Demircioğlu kafa golü 2Birinci Lig Play-off İlk maçları

Düzkaya Esentepe’yi 3-2

PL Gençler Birliği-Yalova 1-1

PUAN DURUMU

1.Düzkaya (26) – 29P

2.Esentepe (28) – 28P

3.Yalova (26) – 27P

4.P.L.G.Birliği (25) – 26P

Birinci Lig PLay-Out ilk maçları

GHE-MH Yılmazköy: 2-0

Ü.Maraş-Dörtyol: 0-1

PUAN DURUMU

1.G.Halk Evi (20) – 23P

2.Ü.Maraş (20) – 20P

3.H.Yılmazköy (16) – 16P

4.Dörtyol (13) – 16P

 

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