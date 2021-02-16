1 dolara aldığı çizimin değerini öğrenen adam şaşkına döndü

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Santiago Taute, 2001 yılında Ekvaodor’a ailesini ziyarete gittiği sırada sokak pazarında gördüğü çizimi pazarlıkla bir dolara satın aldı. Taute, yirmi yıldır bir kutunun içinde sakladığı çizimi sanat hayranı eşi Delia’ya gösterdi. Çizimin altında bulunan imzayı tanıyan Delia, bunun ünlü sanatçı Brit Lee Hadwin’e ait olduğunu ve piyasa değerinin 10 bin sterlin olduğunu eşine söyledi.

“EKVADOR’A NASIL GELDİ BİR BİLGİM YOK”

Çizimin ünlü sanatçıya ait olduğundan emin olmak için harekete geçen Deila, Brit Lee Hadwin ile iletişim kurdu. Tablonun kendisine ait olduğunu belirten Hadwin, ‘Bolide’ adlı bu renkli parçanın 2001 yılında kendisi tarafından Avusturalya’da yapıldığını teyit etti. Daha önce Donald Trump’a 100 bin sterlin değerinde tablo satan sanatçı, çizimin Ekvador’a nasıl geldiği hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.