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17 Nisan 2017

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Portekiz’de uçak düştü

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Portekiz’de uçak düştü
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Lizbon yakınlarında bir bölgeye küçük uçak düştü. Uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz’in başkenti Lizbon yakınlarında küçük bir uçak düştü. Libzon yakınlarındaki sahil şehri Cascais’te bir süpermerkete yakın bir noktada düşen uçakta dört kişi hayatını kaybetti.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre uçak bir okula 150 metre uzağa düştü. Sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarda uçaktan siyah dumanlar çıktığı görünüyor.

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