Yüzyılda 4 kere gözlenen Unicorn meteor yağmuru, dün gece gerçekleşti

Perşembe gecesi nadir bir gök olayı olan Alfa Monocerotid meteor yağmuru gerçekleşti. Saatte 400 göktaşı parçasının gözlendiği meteor yağmuru, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasından perşembe gecesi takip edilebildi.

Bu epik meteor yağmuru, Unicorn olarak da isimlendirilen Monoceros takım yıldızından yayılıyor gibi göründüğü için Alpha Monocerotidler olarak adlandırılıyor. Gözlemleyebildiğimiz diğer meteor yağmurları gibi Alpha Monocerotid de kuyruklu yıldızların arkalarından bıraktıkları enkaz izlerine deniyor. Bu küçük kaya ve toz taneleri, atmosferden girerken yanarlar ve göz kamaştırıcı ışık çizgileri oluştururlar.

My only view of the Unicorn Meteor Shower ✴… #UnicornMeteorShower

Did you see any!? pic.twitter.com/wZDeMBdCPd

— Pancho's Place (@Panchos_Place) November 22, 2019