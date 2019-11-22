Yüzyılda 4 kere gözlenen Unicorn meteor yağmuru, dün gece gerçekleşti

Unicorn meteor yağmurlarından olan Alfa Monocerotid meteor yağmuru, dün gece gerçekleşti. Geçtiğimiz yüzyılda dört defa gözlenebilen meteor yağmuru, bilim insanları arasında bir tartışmaya da neden oldu.

Perşembe gecesi nadir bir gök olayı olan Alfa Monocerotid meteor yağmuru gerçekleşti. Saatte 400 göktaşı parçasının gözlendiği meteor yağmuru, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasından perşembe gecesi takip edilebildi.

Bu epik meteor yağmuru, Unicorn olarak da isimlendirilen Monoceros takım yıldızından yayılıyor gibi göründüğü için Alpha Monocerotidler olarak adlandırılıyor. Gözlemleyebildiğimiz diğer meteor yağmurları gibi Alpha Monocerotid de kuyruklu yıldızların arkalarından bıraktıkları enkaz izlerine deniyor. Bu küçük kaya ve toz taneleri, atmosferden girerken yanarlar ve göz kamaştırıcı ışık çizgileri oluştururlar.

My only view of the Unicorn Meteor Shower ✴… #UnicornMeteorShower

Did you see any!? pic.twitter.com/wZDeMBdCPd — Pancho's Place (@Panchos_Place) November 22, 2019

Bu şekilde meydana gelen Alpha Monocerotid meteor yağmuru bundan önce 1925, 1935, 1985 ve 1995 yıllarında gözlemlenmişti. Bilim insanları ilk üç meteor yağmurunun ne zaman olacağını tahmin edemediler. Ancak SETI Enstitüsü ve NASA Ames Araştırma Merkezi’nden Peter Jenniskens, 1995 yılında gerçekleşen meteor yağmurunun zamanını tahmin edebildi.

Jenniskens, 1995’teki meteor yağmurunu tahmin ettikten sonra İspanya’da olayı gözlemledi. Peter Jenniskens ve Esko Lyytinen, perşembe akşamı gerçekleşen Alpha Monocerotidleri de ne zaman geçeceğini doğru tahmin etmeyi başardı.

Gökbilimciler, akış çok dar bir çizgide olacağı için toplam 40 dakika süreceğini, ancak bu süre boyunca yüzlerce meteorun gözleneceğini belirttiler. NASA’nın Meteoroid Ortam Ofisi’nde görevli Bill Cooke, beklenen kadar iyi bir ‘patlama’ gerçekleşmeme ihtimali olduğunu belirtti. Cooke, iki gökbilimcinin tahmin ettiği kadar büyük bir meteor yağmurunun gözlenemeyeceğini düşünüyor.

Meteor yağmuru hakkındaki belirsizlik, kuyruklu yıldızın Güneş’in etrafındaki yörüngeyi tamamlamak için ne kadar zaman harcayacağı noktasında ortaya çıkıyor. Bilim insanları, Leonids ve Perseids gibi meteor yağmuru yaratan ünlü kuyruklu yıldızların dönemlerini biliyorlar. Ancak Alpha Monocerotidlerle ilgili hala kaba bir tahmin yapılamıyor.

Peter Jenniskens ve Esko Lyytinen, geçmiş patlamalardan yola çıkarak, bu kuyruklu yıldızın 500 yılda bir Güneş’in etrafında dolaştığını iddia ediyorlar. Bill Cooke ise patlamanın yoğunluğunun, ana kuyruklu yıldızın yörüngesinin boyutuna bağlı olduğunu, çok daha büyük ya da küçük yörüngelerde durumun farklı olacağını söylüyor.

Bu nedenle, Alfa Monocerotid’in yörüngesi hakkındaki kısmi bilgiler, yürütülen tahminlerin hatalı olabileceğini söylüyor. Meteor yağmuru dün gece, Kuzey ve Güney Amerika’da, Batı Avrupa’da ve Kuzeybatı Afrika’da gözlenebildi. Birçok gözlemci bu nadir meteor yağmurunu gözledi ve görüntülerini paylaştı.