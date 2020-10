YSK: Tören düzenlenmesi ve demeç verilmesi yasak

Yüksek Seçim Kurulu YSK, su için yapılacağı açıklanan töreni seçim yasaklarına aykırı bularak yasakladı.

YSK, Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve bu kararın Polis Genel Müdürlüğü dahil tüm görevli ve yetkililere tebliğ edilmesine karar verdi.

YSK kararı şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu Karar No: 156/2020

6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Barajında tören yapılacağı bilgisi Kurulumuza ulaşmıştır.

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylanıası Yasası’nın 80’inci ınaddesi altında Seçim Takvimi dahilinde tören yapılması, nutuk veya demeç verilmesi yasaktır.

Yüksek Seçim Kumlu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasmın düzen içerisinde yönetimini ve dürüstlüğünü etkileyecek her türlü davranıştan sakınılmasının zorunlu olduğunu hatırlatır ve 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Barajında yapılması olası tören düzenlenmesi ve burada nutuk ve demeç verilmesini de belirtilen kapsamda değerlendirdiğinden, 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verir.

Be kararda belirtilen hususlara uyulmasının sağlanması için bu kararın Polis Genel Müdürlüğü dahil tüm görevli ve yetkililere tebliğ edilmesine de aynca karar verilir.

6 Ekim 2020