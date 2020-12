Yerel sanatçılar üretmeye devam ediyor

Ülkemizin başarılı müzisyenlerinden Can Kara, “Işık Ver” adlı teklisiyle Kıbrıs, Türkiye ve tüm dünyadaki dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu.

Işık Ver adlı şarkının sözleri Can Kara ve Tuğşad Tülbençi’ye aitken, bestesinde ise yine Can Kara’nın imzası var. Re-Chord Cyprus etiketi ile tüm dünyadaki dijital platformlarda yayına giren şarkının düzenlemesinde Mehmet İzbul ve Can Kara imzası yer alıyor. Şarkıya bas gitarda Mete Pere, davulda Fuat Kutrafalı, klavyede Mehmet İzbul eşlik etti.

Re-Chord Stüdyosu’ndan verilen bilgide, “uzun zamandır müzik piyasasındaki başarıları gözden kaçmayan Can Kara’nın yoğun çalışmalar sonrası yayınlanan Işık Ver ile de dinleyicilerden tam not aldığı” belirtildi.