DünyaTeknolojiUzay

Uzayda bir ilk: 3 boyutlu yazıcıyla et üretildi

9 Ekim 2019

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki, inekten alınan hücrelerin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla ilk kez et üretildi.

Bir inekten alınarak deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri Rus kozmonotlar tarafından üç boyutlu yazıcıdan çıkarılarak et haline getirildi.

Aleph Farms adlı İsrailli şirketin ineklerden aldığı hücreler 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Yaklaşık 400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, burada Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.

Şirket, dünyanın her yerinde ‘doğal kaynaklar’ olmadan da et üretimi yapılabileceğini kanıtladıklarını söyledi.Şirketten yapılan açıklamada, “Uzayda, bir kilo biftek üretmek için gereken 10-15 bin litre suya sahip değiliz” denildi.

Bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor. Ayrıca laboratuvar koşullarında et üretimi, hiçbir hayvanın ölmesini gerektirmediği için hayvanseverler tarafından da destekleniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda daha önce 2015 yılında yapay ortamda marul üretilmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da Mars koşullarında patates yetiştirmeyi başardıklarını açıklamıştı.

Etiketler

İlgili Makaleler

KTGBİ Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

9 Ekim 2019

Call of Duty Mobile ilk haftasında rekor kırdı

9 Ekim 2019

Dünya Bankası, Türkiye beklentilerini güncelledi

9 Ekim 2019

Almanya’da ABD savaş uçağı düştü

8 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı