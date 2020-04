Uzay İstasyonu mürettebatı geçen yıl bıraktığından çok farklı bir dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üç mürettebatı bugün ayrılırken bıraktıklarından çok farklı bir dünyaya geri döndü.

Aslında hiç biri izolasyona yabancı değil. Rus Oleg Skripoçka ve ABD’den Jessica Meir 2019’un Eylül ayında ayrıldıklarında Covid-19 diye bir hastalık bilinmiyordu. ABD’li Andrew Morgan daha da önce 2019 Temmuz’unda yeryüzünden ayrılmıştı.

Skripoçka ve Meir 205 gündür, Morgan da 272 gündür uzaydaydı.

Koronavirüs salgını yüzünden uzay istasyonu mürettebatının normal geri dönüş rutini tamamen değişmişti.

Jessica Meir, “Yukarıdan Yeryüzü’nde olan biteni izlemek bayağı gerçeküstü bir deneyim. Dünya oradan her zaman olduğu gibi büyüleyici görünüyor ve bıraktığımızdan bu yana bütün bu değişikliklerin yaşandığına inanmak çok zor” diyor.

Üçlü İngiltere saatiyle sabaha karşı 05.16’da Dünya’ya indi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun resmi Twitter hesabından atılan bir dizi tweette mürettebatı taşıyan Soyuz gemisinin nasıl üçe ayrıldığı sonra Dünya atmosferine girdiği anlatıldı.

Mürettebatın bulunduğu kapsül daha sonra başarılı bir şekilde Kazakistan’a indi.

ABD Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA) astronotların maskeli bir kurtarma ekibi tarafından karşılanmasını gösteren bir video yayınladı.

Home safe and sound. 🌍

Today's landing wraps up a 205-day mission for both @Astro_Jessica and Oleg Skripochka and a 272-day mission for @AstroDrewMorgan. Welcome home!

Watch live as the space travelers are helped out of their vehicle: https://t.co/0A4ev0XgBq pic.twitter.com/4ZkpnJ8OhE

— NASA (@NASA) April 17, 2020