Turizmde 24 yıllık tecrübe: Sayar Turizm

Uzman kadrosu ve tecrübesi ile sektörde öncü isimlerden Sayar Turizm direktörü Hüseyin Ercantan, şirketin hizmetleri hakkında bilgi verdi, hedeflerini Havadis ile paylaştı.

Birçok turizm şirketinin hemout going hemde in coming yaptığını dile getiren Ercantan, kendilerinin daha çok out going tarafına yönlendiklerini ve bu doğrultuda kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Birçok acentenin ortak katalog kullandığını kaydeden Ercantan, Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirerek, Sayar Turizm’in kendi katalogunu hazırladıklarını söyledi. Lefkoşa ve Mağusa şubelerinin hizmet verdiğini dile getiren Ercantan, Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sonrasında Cruise gemilerinin Türkiye’den çekilmesiyle kapanan Girne şubelerinin ilerleyen zamanlarda yeniden açılmasını planladıklarını söyledi.

“Sayar Turizm ile Kıbrıslı rehber rahatlığı”

Sayar Turizm direktörü Hüseyin Ercantan, Türkiye turlarına KKTC’den giden tatilciler için Kıbrıs’tan kendi rehberlerini de gönderdiklerini dile getirdi, bu uygulama ile tur yolcuları için büyük kolaylık ve rahatlık sağladıklarını kaydetti.

“Kıbrıs otelleri tercih ediliyor”

Hüseyin Ercantan, bilet fiyatlarındaki artış nedeni ile özellikle bu yıl tatil yapmak isteyenlerin Bafra bölgesindeki otelleri tercih ettiklerini dile getirdi, buna Limak Hotel’i örnek verdi.

Limak Hotel’in 0-13 yaş arasındaki çocuklara ücret almadığını söyledi.

Ercantan, tatil yapmak isteyen Kıbrıslıların 1000 TL’ye varan uçak biletlerinden de kurtularak, bu tür kampanyalı otelleri tercih ettiklerini dile getirdi.

“Bilet fiyatları yükseldi”

Sayar Turizm direktörü Hüseyin Ercantan, Kıbrıs Türk Havayolları’ndan sonra bilet fiyatlarının arttığını söyleyerek, “bakanlarımız bilet fiyatlarının düşeceğini söylese de bunun doğru değil. Bugüne kadar bilet fiyatlarında hiçbir zaman düşüş olmadığını ancak yükseldiğini tüm ülke olarak gözlemledik” diye konuştu.

Ercantan, “temennimiz bilet fiyatlarının daha da yükselmemesidir” dedi.

“Yerel bankalar çift yönlü fırsat”

Kıbrıs’taki yerel bankaların müşterilerine kredi kartı puanlarıyla tatil yapma fırsatı vermesinin ise gerek kart sahipleri gerekse sektör için büyük fırsat olduğunu da dile getiren Ercantan, Kıbrıs’tan yapılacak tatil planlarında uzman kadroları ile hizmet verdiklerini ve pazarlamacılarının tümünün özel eğitimler ile donanımlı olduğunu söyledi. Ercantan, 24 yıllık başarılarında pazarlama bölümünün büyük önem taşıdığını dile getirdi.